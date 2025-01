Mauritanie-Sénégal : lancement officiel du premier puits du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA)

Les ministères chargés de l'Énergie en Mauritanie et au Sénégal, ainsi que Petrosen et la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH), ont annoncé dans un communiqué conjoint l'ouverture officielle du premier puits du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA).



Cette étape marque un jalon majeur dans l'aboutissement de ce projet, renforçant le partenariat stratégique entre la Mauritanie et le Sénégal, qui aspire à jouer un rôle clé dans l'industrie énergétique régionale.



Le projet GTA, développé par une association regroupant la SMH, Petrosen, bp, et Kosmos Energy, est situé à la frontière maritime entre les deux pays. Considéré comme l'une des plus grandes découvertes gazières en eaux profondes de la région, il représente un projet transfrontalier ambitieux avec des perspectives économiques et énergétiques significatives.



L'ouverture du premier puits marque l'achèvement des opérations techniques et ouvre la voie à la commercialisation du gaz, prévue "très prochainement", selon le communiqué.



Birame Souleye Diop, ministre sénégalais de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, a salué cette avancée, présentant qu'elle reflète une "vision commune avec la Mauritanie de faire du projet GTA un modèle de collaboration énergétique réussie".



Mohamed Ould Khaled, ministre mauritanien de l'Énergie et du Pétrole, a également mis en avant la portée de ce partenariat : « Ce partenariat exemplaire avec le Sénégal démontre la capacité de nos deux pays à atteindre l'ensemble des objectifs ambitieux et durables. L'avenir énergétique de notre région s'annonce prometteur. »