Mauritanie: second tour moins suivi pour les élections législatives et locales

Le second tour des élections municipales, régionales et législatives s’est tenu samedi 15 septembre en Mauritanie. A l’issue du premier tour, le parti au pouvoir avait obtenu 67 sièges sur 157 de la future Assemblée, l'opposition 31 sièges. Douze sièges restent donc à pourvoir. Mais l’enjeu de ce second tour, c'est surtout le contrôle des grandes villes du pays.