Mbacké : les militants de Abdoulaye Ndiomboho menacent de faire une liste parallèle aux législatives

Des responsables du parti de l’Alliance pour la République sont très remontés contre la Direction de leur formation politique. Réunis en assemblée générale, ces apéristes de la première heure dénoncent le manque de considération à l’endroit de leur leader, Abdoulaye Ndiomboho, par ailleurs coordinateur du mouvement ‘’Mbacké sama yité’’.



« Serigne Abdoulaye Ndiomboho a tout donné au Président. Il a soutenu vaillamment, et sans réserve. Et pendant les moments les plus critiques, il a consenti d'énormes efforts pour contribuer à la massification du parti. Malgré tout, cet engagement, malgré ces sacrifices, le président ne lui ai pas rendu le retour de l’ascenseur », a déclaré leur porte-parole du jour.



Ces militants et responsables du mouvement ‘’Mbacké sama yité’’, qui n’accepte plus d’être la vache laitière du parti présidentiel, avertissent. « Mbacké sama yité refuse catégoriquement et s’insurge contre le sort qui lui est injustement réservé. Mbacké sougnou yité est las d’être oublié. Il refuse d’être enterré vivant même si le coordonnateur l’accepte pour son immunité et son attachement à la discipline de parti, nous ne l’accepterons pas », Livre walf radio.



Il faut noter que le coordinateur du mouvement sougnou yité Abdoulaye Ndiomboho qui était parti en solo avec la liste « naforé », envisage de remettre ça pour les législatives.