Mbagnick Ndiaye médaillé au Grand Prix du Portugal : « cette médaille, on l’attendait depuis très longtemps»

Double champion d’Afrique en 2019 et 2020, Mbagnick Ndiaye, qui avait perdu son titre continental à Dakar en 2021, entame sa saison à l’échelle internationale de fort belle manière. Il est devenu, depuis dimanche dernier au Portugal, le 1er judoka sénégalais à décrocher une médaille (bronze) dans un Grand Prix international. Dans un entretien avec « Stades », Mbagnick est revenu sur son exploit.



« Cette médaille, c’est quelque chose qu’on attendait depuis très longtemps. On a travaillé dur pour atteindre ce niveau-là. Maintenant, c’est chose faite et on ne peut qu’être fier de ce qu’on a fait. C’est un exploit qu’on a réalisé et c’est vraiment extraordinaire. Ce Grand Prix du Portugal fait partie des plus grandes compétitions du monde », a-t-il confié.



Le double champion d’Afrique de judo est revenu sur ses performances au Grand prix du Portugal. « Donc, chaque détail compte et voilà on a fait une très belle prestation. Malheureusement, on a loupé la finale, mais on s’est contenté du bronze, parce que quand on a perdu la demi-finale, on est allé chercher les repêchages et allé décrocher la médaille de bronze. Chose qui est beaucoup plus compliquée que d’aller en finale, parce qu’il fallait passer par d’autres combattants mieux classés, pour les battre et pouvoir décrocher la médaille de bronze. Donc, je suis content de ma performance. », a dit Mbagnick Ndiaye.



Le judoka compte redescendre sur le tapis la semaine prochaine, avec le Grand Slam de Bercy à Paris, en France.