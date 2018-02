Mbappé et Didier Drogba invités par Macron à l'Elysée pour déjeuner avec Georges Weah

Le président français Emmanuel Macron recevra mercredi le nouveau président libérien George Weah, ex-star du foot, pour un déjeuner de travail à l'Elysée en présence de nombreuses personnalités du monde sportif, tels les footballeurs Didier Drogba et Kylian Mbappé. Les présidents de la Fédération française de foot (FFF) Noël Le Graet et de la Fifa, Gianni Infantino, seront aussi présents.



Elu fin décembre à 51 ans à la tête du Liberia, un pays très pauvre ravagé par de terribles guerres civiles (1989-2003) et une épidémie du virus Ebola (2013-2015), George Weah est arrivé mardi en France pour une visite de quatre jours.







L’Equipe