Mbaye Ndiaye répond à Idy : «Il n’est pas un homme digne de confiance, il perd son temps»

Réponse du berger à la bergère, les partisans du Président Sall contre-attaquent. Considérant le président de Rewmi comme un homme qui «n’est pas digne de confiance », le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye, est d’avis que «ces mauvaises choses qu’Idrissa Seck dit sur le Sénégal, le déshonorent».



«Idrissa Seck perd son temps avec tous ceux qui croient en lui encore qu’il n’en reste pas beaucoup parce que tout le monde l’a quitté. Il n’a qu'à regarder autour de lui, il ne lui reste plus personne. Il n’a qu’à continuer à dire des mauvaises choses sur le Sénégal, sur Macky Sall, mais il ne sait pas que ça le déshonore», a soutenu le ministre d’Etat.



Mbaye Ndiaye de rappeler qu’il «avait toujours dit à Me Wade que Idrissa Seck n’était pas un homme digne de confiance. Tout ce qu’il est en train de dire, il a fait pire, et lui-même, il a dit que c’était un homme riche, très riche.»



«Avec toutes les déclarations autour de cela, avec tous les contrats qu’il a signés avec Me Abdoulaye Wade autour de l’argent, toutes les chances qu’il a eu dans cette position auprès de Me Wade, il a eu à démontrer que ce n’était pas un homme digne de confiance. Ce n’était pas un homme d’Etat et que donc, il perd son temps», a-t-il souligné.



Il s’est prononcé en marge d’une Assemblée générale de Benno Bokk Yakar organisée par le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ aux Parcelles Assainies .