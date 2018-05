Mbaye Sidy Mbaye recadre Macky Sall : "s'il veut recevoir ses étudiants, il n'a qu'à..."

Le doyen et professeur de journalisme au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti) est indigné par ce qui s'est passé mercredi soir au palais de la République entre le Président Macky Sall et les étudiants du Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer).

Au-delà des échauffourées qui ont eu lieu devant les grilles de la Présidence, Mbaye Sidy Mbaye fustige l'attitude du chef de l'Etat qui a convoqué les étudiants de son parti dans cet endroit "réservé aux affaires publiques".

"Si le président de la République veut recevoir les étudiants de son parti, ce n'est pas au palais de la République qu'il doit âme faire. Il a un domicile privé pour le faire. Le palais de la République est réservé à la gestion des affaires publiques", recadre le journaliste.



Mbaye Sidy Mbaye d'appeler Macky Sall à ne pas faire moins que ses prédécesseurs qui n'ont jamais, de ses souvenirs, reçu les étudiants de leurs partis différents au Palais.



Pour rappel, le président de la République a reçu mercredi des étudiants de l'Apr pour redynamiser le Meer. D'autres étudiants qui se sont sentis exclus se sont pointés devant les grilles de lama Présidence pour forcer l'entrée. S'en sont suivis des affrontements avec les forces de l'ordre et l'arrestation de deux d'entre eux.