Mboro : un père dénonce son fils consommateur de chanvre indien, le jeune arrêté et jugé

Un jeune homme de 19 ans, élève en classe de seconde à Mboro (ville côtière du nord-ouest du Sénégal), a été dénoncé à la gendarmerie par son propre père. Selon le journal l’Observateur, ce dernier, excédé par la dépendance de son fils au chanvre indien, a décidé de passer à l’acte pour l’obliger à entamer une cure de désintoxication.



Toujours selon l’Observateur, les gendarmes ont tendu un piège à S. Bâ, le surprenant sur la terrasse de la maison familiale en train de fumer un joint. Pris en flagrant délit, il a été arrêté puis déféré devant le Tribunal des flagrants délits de Thiès.



Devant la barre, il a reconnu les faits. «Les gendarmes m'ont surpris sur la terrasse en train de fumer de l'herbe. C'est mon père qui m'a dénoncé, parce qu'il m'avait interdit de fumer du yamba (chanvre indien), en vain. J'en fume depuis 5 ans. J'ai commencé par fumer de la cigarette. Ensuite, des fréquentations dans mon quartier m'ont poussé à fumer du chanvre indien», a-t-il expliqué, tout en implorant la clémence du tribunal et en promettant de ne plus y toucher.



Le procureur de la République a jugé les faits constants et a requis l'application de la loi. L'affaire est mise en délibéré pour être vidée le 4 juillet 2025.