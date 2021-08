Mbour : 3 membres présumés d’une bande de malfaiteurs arrêtés

Trois (3) membres présumés d’une bande de malfaiteurs ont été arrêtés dans le cadre d’un coup de filet mené par la Police dans la zone de Saly, à Mbour, suite à l’exploitation d’une information faisant état de leur présence dans la zone à bord d’un véhicule pris en location qu’ils comptaient utiliser pour mener des cambriolages à Touba (centre) et Saly Portudal, a fait savoir, mercredi, le commissaire de la Police urbaine de Saly, Aïssatou Kâ.



Intervenant au cours d’un point de presse, l’officier de Police a également révélé qu’un arsenal composé de pieds de biche, de coupe-coupe, de tournevis, de couteaux et d’une lampe torche escamotable a été retrouvé dans le véhicule des malfaiteurs présumés. Le commissaire Ka dont les propos sont rapportés par l’Aps, a ajouté que des tee-shirts, pantalons et casquettes servant de tenue de rechange aux membres de la bande avaient également été saisis.



« Cette bande de malfaiteurs ingénieux est à l’origine de plusieurs cambriolages commis à Saly-Portudal et à Touba, notamment celui opéré dans la nuit du 5 au 6 août 2021, à Saly Niakh-Niakhal près du Bar restaurant Katmandou », a soutenu le commissaire Kâ.



Les trois suspects en plus d’un autre individu arrêté à Touba dans le cadre de l’enquête ont été placés en garde à vue et pourraient être poursuivis pour vol en réunion commis la nuit avec usage de moyen de transport et d’armes blanches, selon la Police.