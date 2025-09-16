Mbour : Jugeant son salaire insuffisant, un vigile vole le matériel de son ONG

J. B. Sarr a échappé, jeudi dernier, à une lourde condamnation devant le tribunal d’instance de Mbour (sur la petitecôte). Ancien militaire reconverti en vigile, il avait dérobé dans son lieu de travail du matériel comprenant deux ordinateurs d’une valeur de 1,2 million de FCFA et cinq chaises estimées à 175 000 FCFA, avant de revendre le butin au marché noir de Mbour.



Le 6 août dernier, profitant de l’absence de sa patronne, R. Bâ, responsable d’une ONG spécialisée dans l’alphabétisation et basée sur la Petite-Côte, le vigile s’était emparé du matériel avant de le liquider discrètement. Peu après, il a mis fin à son emploi, mais sa patronne a saisi la brigade de recherches de Saly Portudal. Les enquêteurs ont rapidement interpellé l’ancien militaire.



À la barre, J. B. Sarr a reconnu les faits, tout en expliquant son geste par la faiblesse de son salaire, jugé insuffisant pour couvrir ses dépenses. Son salut est venu de sa famille, qui a versé séance tenante la somme de 620 000 FCFA pour atténuer les conséquences de son acte.



Le tribunal d’instance de Mbour l’a finalement condamné à huit mois de prison assortis du sursis, rapporte L'Observateur de ce mardi 16 septembre.