Mbour : cinq (5) morts dans une violente collision à Keur Balla Lo

Un nouvel accident mortel est survenu ce vendredi à la sortie de la commune de Mbour, au niveau de Keur Balla Lo. Le drame a coûté la vie à cinq (5) personnes sur le coup.
Selon les premières informations, un camion en provenance de Kaolack est entré en collision avec une voiture particulière.
Les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre se sont rapidement déployés sur les lieux afin de prendre en charge les victimes et de rétablir la circulation
