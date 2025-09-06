Réseau social
Mbour : cinq (5) morts dans une violente collision à Keur Balla Lo



Un nouvel accident mortel est survenu ce vendredi à la sortie de la commune de Mbour, au niveau de Keur Balla Lo. Le drame a coûté la vie à cinq (5) personnes sur le coup.
 
Selon les premières informations, un camion en provenance de Kaolack est entré en collision avec une voiture particulière.

Les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre se sont rapidement déployés sur les lieux afin de prendre en charge les victimes et de rétablir la circulation
Moussa Ndongo

Samedi 6 Septembre 2025 - 02:59


