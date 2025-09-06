Mbour : cinq (5) morts dans une violente collision à Keur Balla Lo

Selon les premières informations, un camion en provenance de Kaolack est entré en collision avec une voiture particulière.



Les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre se sont rapidement déployés sur les lieux afin de prendre en charge les victimes et de rétablir la circulation

Un nouvel accident mortel est survenu ce vendredi à la sortie de la commune de Mbour, au niveau de Keur Balla Lo. Le drame a coûté la vie à cinq (5) personnes sur le coup.