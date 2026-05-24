Mbour : deux individus interpellés pour trafic et vente illicite de médicaments estimés à 4,5 millions FCFA

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Mbour (ouest) a déféré deux individus devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Mbour, le jeudi 20 mai 2026. Selon un communiqué de la Police, les suspects sont accusés de «vente illicite de médicaments et de compléments alimentaires, trafic de produits médicaux contrefaits, exercice illégal de la profession de pharmacien, mise en danger de la vie d’autrui et atteinte grave à la santé publique».



Toujours selon la Police, agissant sur la base d'un renseignement anonyme faisant état d'un important réseau de distribution de faux médicaments au marché central de Mbour, les enquêteurs ont déployé une opération de ciblage le 18 mai 2026. Les deux commerçants ont été interpellés en flagrant délit dans leurs boutiques respectives, où ils exposaient une quantité majeure de produits pharmaceutiques prohibés.



Face aux enquêteurs, les suspects «se sont montrés particulièrement peu coopératifs sur l'origine et les circuits d'approvisionnement de leur marchandise toxique». Saisie pour expertise sur réquisition de la police judiciaire, l'Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) a formellement confirmé la dangerosité des produits et a estimé la valeur de la saisie à 4 500 000 francs CFA.



Au terme de leur garde à vue, les deux présumés faussaires ont été conduits devant le Procureur de la République.