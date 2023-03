Mbour : son mari l'accuse d'adultère, elle accouche et tue son bébé

Une affaire d'infanticide secoue Mbour (ouest). D. Sow, une ressortissante guinéenne, a tué son nouveau-né de sexe féminin. Par cet acte, elle a voulu se venger de son mari, I. Diallo, qui l'accuse d'adultère.



L'histoire remonte jeudi dernier, aux environs de 21 heures, après avoir dîner avec les membres de la famille. D. Sow prend congé de ses derniers. Mère de famille qui vit avec son mari et sa coépouse au quartier Diamaguène 2 de Mbour, elle est tombée enceinte. Après 9 mois de grossesse, elle a accouché d'un bébé de sexe féminin sans aucune assistance.



Pour se venger de son mari qui l'accuse de l'avoir trompé avec un autre homme qui, selon lui, est l'auteur de la grossesse, elle a tout bonnement décidé d'étrangler son nouveau-né. Après son forfait, elle a déposé le corps sans sans vie du bébé sur des briques dans un bâtiment en construction.



Comme si de rien n'était, elle retourne tranquillement chez elle. Arrivée au domicile conjugal, elle rejoint sa chambre. Malheureusement, l'attention de sa coépouse est très vite attirée par le comportement suspect de la toute nouvelle maman.



Pressée de questions par cette dernière, elle passe aux aveux. Venu aux nouvelles, son mari, I. Diallo conduit son épouse dare-dare à l'hôpital Thierno Mouhamadoul Barro, pour, dit-il, en voir le cœur net. Après consultation, la sage-femme confirme l'accouchement et l'absence du nouveau-né.



Muni du dossier médicale, le mari porte plainte contre son épouse. Arrêtée et interrogée, D. Sow n'a pas cherché à nier les faits. Selon elle, depuis son retour de Guinée, suite à des différents conjugaux, son mari ne cesse de l'interpeller sur l'auteur de la grossesse.



Irritée par les multiples soupçons de son mari qui l'accuse d'avoir contracté cette grossesse auprès d'un autre homme lors de son voyage en Guinée, elle dit avoir décidé de régler le problème à sa manière.



Elle a été déférée au parquet avant d'être placée sous mandat de dépôt, selon L'Observateur qui donne l'information ce mardi.