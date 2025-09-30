Mbour : un berger de 45 ans condamné à un an de prison ferme après avoir tabassé sa mère et incendié ses biens

Gor Fay, berger de 45 ans, a violemment agressé sa mère après son refus de lui donner de l’argent pour acheter de l'alcool et du chanvre indien en août dernier à Mbafaye ( dans un village de la commune de Fissel, département de Mbour). Il a détruit ses biens, mis le feu à ses vêtements et a menacé de la tuer. Jugé à Mbour, il a été condamné à un an de prison ferme.



Un jour, le mis en cause s’est présenté devant la chambre de sa mère Dieynaba Sène, et lui a réclamé de l’argent. Face au refus de la dame, il a piqué une colère, saccagé la maison et s’en prend physiquement à elle. Rideaux déchirés, portes et bassines détruites, habits incendiés… La violence de la scène a obligé les villageois à intervenir pour sauver la victime, selon « L’Observateur » dans sa parution de ce mardi.

Alertée, la brigade de la gendarmerie de Fissel a interpellé l’auteur présumé, qui est ensuite placé sous mandat de dépôt à la prison de Mbour.



Au tribunal, devant la barre, Gor Faye a nié les faits malgré les vidéos prises par des témoins. Il a soutenu que la maison est sa propriété, ce que sa mère a contesté, affirmant qu’elle est le fruit de son travail de commerçante saisonnière. La vieille dame a ajouté que son fils l’a menacée de mort à sa sortie de prison, souligne le quotidien d’information.



Le procureur de la république a requis l’application stricte de la loi. Le tribunal a reconnu Gor Faye coupable et l’a condamné à un an de prison ferme, conclut la même source.