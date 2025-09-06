Mbour : une dispute autour d’un jujubier se termine au tribunal

À Mbour (sur la petite Côte), une querelle de voisinage a pris une tournure judiciaire. Selon L’Observateur, une altercation a éclaté entre une militaire, F.B. Ndiaye, et sa voisine M. Thiam, à propos d’un jujubier dont les enfants de cette dernière cueillaient régulièrement les fruits dans la maison de la militaire.
Face au refus du chef de quartier d’intervenir, F.B. Ndiaye a directement confronté sa voisine. La discussion a dégénéré en bagarre, au cours de laquelle M. Thiam a été blessée. Elle s’est vue délivrer un certificat médical d’incapacité temporaire de travail (ITT) de 15 jours.
Les deux femmes ont porté plainte l’une contre l’autre et ont été arrêtées. À l’audience, F.B. Ndiaye a nié avoir frappé sa voisine, expliquant son hostilité par le fait que « les enfants ne vont pas à l’école ».
Le tribunal a finalement reconnu les deux parties coupables. La militaire a été dispensée de peine, tandis que M. Thiam a écopé de quatre mois de prison avec sursis.
