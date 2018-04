Me Amadou Ali kane sur la loi sur le parrainage : «Il faut que courageusement qu’on fasse un audit pour notre démocratie»

«J’ai pas l’impression que nous savons emprunter un chemin sans embûche». C’est par ces mots que le conseiller juridique de la Radddo a dénoncé la manière dont la loi sur le parrainage a été votée à l'Assemblée nationale. Pour Me Amadou Ali kane, «il faut que courageusement qu’on fasse un audit pour notre démocratie».



La robe noire de déplorer le manque de consensus entre les acteurs: «Il faut un minimum de consensus entre les acteurs. Mais, cela n’existe pas». Avant d’ajouter qu’«il faut qu’on s’entende sur les priorités. Aujourd’hui, la priorité est-ce que c’est de rationaliser les candidatures ou de rationaliser tout simplement les partis politiques et le système politique lui-même ».



L’invité de l’émission «Objection» sur Sud Fm est d’avis que « sur les 300 partis politiques qui existent au Sénégal, il faut voir quels sont ceux qui fonctionnent effectivement».



Parce que, «explique-t-il, sur ces 300 partis, les 200 n’ont pas de sièges, plus de 200 ne participent pas à des élections depuis Mathusalem ou n’ont jamais participé à des élections depuis leur existence. Plusieurs centaines de partis ne tiennent pas leurs instances régulières, jamais de bureau politique, jamais de comité central, jamais de congrès», informe-t-il.



A l’en croire, c’est sur ces partis qu’il faut appliquer la loi de la République, constater qu’ils n’existent pas et les dissoudre.



L’avocat de s’interroger sur la quantité d’argent gaspillée à l’occasion des élections. «Est-ce qu’il est légitime qu’un candidat puisse, dans un pays pauvre comme le nôtre, mettre 10, 15, 20 milliards dans une élection, acheter des lecteurs? J’ai comme l’impression qu’il y a un déficit de patriotisme, tout azimut», fustige Me Amadou Ali kane.



«On n’a comme l’impression que nous sommes en compétition avec d’autres pays qui sont autour de nous, au-dessus de nous, qui sont en train de décoller et on risque d’être largué», conclut-il.