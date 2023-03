Me Amadou Sall descend Sonko et Cie

La coalition gouvernementale a tenu une conférence de presse ce lundi matin à la maison du Parti socialiste. Me Amadou Sall a fustigé le comportement de l'opposition qu'il traite « d'irresponsable », face à la presse.



« Il est de l'intérêt de toute la société de protéger nos institutions, car ce sont les garants de nos libertés », a dit Me Sall, en allusion aux manifestations prévues de Yewwi Askan Wi.



« On est dans un pays de loi, on ne peut pas se permettre de dire ce que l'on veut. Ousmane Sonko a fait une diffamation donc il est au rôle de la justice de faire son travail. Tous les Sénégalais sont égaux aux yeux de la loi », a-t-il ajouté.