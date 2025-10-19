Me Amadou Sall sur la "dette cachée" : "On ne peut pas poursuivre juridiquement Macky Sall"

Me Amadou Sall, avocat et ancien ministre de la Justice, était l’invité de l’émission « Face au jury » sur PressAfrik, ce dimanche 19 octobre 2025. L’ancien porte-parole du Pds (Parti démocratique sénégalais) est revenu sur la question de la "dette cachée" révélée par l'actuel régime et sur les appels à l’extradition de l’ancien Président Macky Sall, accusé d'avoir concocté cette dette, pour « haute trahison ».



Alors que le Fonds monétaire international (FMI) a confirmé récemment l’existence d’une dette contractée sous le régime de Macky Sall, suscitant de vives réactions dans l’opinion, Me Amadou Sall a nuancé le débat. Selon lui, « il n’y a pas de dette cachée car une dette cachée ne peut être révélée que par son créancier ». Interpellé sur le sujet, il a lancé au nouveau régime : « Ils n’ont qu’à nous dire où se trouve cette dette et aussi sa valeur exacte ? »



Considérée par certains membres du gouvernement comme un acte de « haute trahison », cette affaire a ravivé les demandes d’extradition de l’ancien chef de l’État. Toutefois, l’ancien ministre s’y oppose fermement, estimant qu’une dette, même non déclarée, ne saurait justifier une telle procédure. « Comment une personne peut croire qu’on peut envoyer quelqu’un en prison à cause d’une dette qu’elle a cachée ou s’est trompée sur les chiffres ? De toute façon, on ne peut pas poursuivre juridiquement Macky Sall à cause d’une dette qu’il a cachée ou pas », a-t-il affirmé.