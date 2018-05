Me El Hadj Amadou Sall : «Macky Sall est prêt à tout pour ne pas affronter Karim Wade»

Macky Sall va dérouler toutes les formes de stratégies afin de ne pas avoir en face de lui Karim Wade en 2019. C’est ce que fait savoir Me El Hadj Amadou Sall pour qui la loi sur le parrainage fait partie des portes ouvertes par le chef de l’Etat pour invalider la candidature Wade-fils et de certains opposants qui pourraient le battre.



«Je dois vous avouer que Macky Sall a peur et qu’il n’a pas le courage d’affronter Karim Wade. Et pour éviter de l’affronter, il est prêt à tout. Il est aujourd’hui prêt à vendre le Sénégal aux intérêts étrangers, à voter des lois scélérates avec une majorité mécanique à sa dévotion», a martelé l’avocat.



En déplacement à Ziguinchor, Me Sall ajoute : «Il est également prêt, sous le prétexte du parrainage, à écarter des candidatures et à modifier la loi électorale pour se débarrasser de qui il veut».



Mais ces agissements sont cependant voués à l’échec avertit le membre du Comité directeur du Pds qui déclare à qui veut l’entendre que Karim sera bel et bien candidat à la présidentielle de 2019. «Une chose demeure, Karim Wade, notre candidat, qui jouit de l’ensemble de ses droits civiles et politiques, sera bientôt de retour».



S’adressant à Macky Sall, l’avocat lui prédit une lourde défaite à la prochaine élection, laquelle défaite lui sera infligée par le fils de Me Wade. D’où son appréhension à se mesurer à lui. Mais, met-t-il en garde : «Karim Wade va s’asseoir sur son ventre et il va crier victoire».