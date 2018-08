Me El Hadj Diouf contre-attaque : « C’est Cheikh Bamba Dièye qui a été diffamé par un ministre»

Avocat de Cheikh Bamba Dièye, Me El Hadj Diouf n’a pas mis de gants pour défendre son client. Affirmant que c’est lui qui lui a déconseillé de déférer à la convocation de la Dic, Me Diouf contre-attaque et accuse le ministre de la Justice de s’en être pris au parlementaire alors que le rang de ce dernier était supérieur au sien.