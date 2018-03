Me El Hadj Diouf prévient Macky Sall : «le parrainage ne passera pas, sinon ce pays va brûler»

La question du parrainage continue d'agiter l'environnement politique Sénégalais. Me El Hadj Diouf qui s'est prononcé sur la question est d'avis que cette loi constitue une entrave à la démocratie.

Le député de prévenir : «le parrainage ne va pas passer. Sinon il y aura pire que le 23 juin. Si le gouvernement veut nous le forcer, la résistance s’impose et ce pays va brûler».



Invité de "RFM Matin" l'avocat dénonce par ailleurs, le complot ourdi par le régime de Macky Sall lors des élections législatives passées. Il informe que le camp de la majorité avait financé plus de "1000 partis-télécentres" pour qu’ils envahissent les listes.



Et, martèle-t-il, l’arrestation de Clédore Ly pour avoir enregistré Pape Samba Mboup en est une parfaite illustration. Il rappelle que dans cet enregistrement, M. Mboup avait dit : «Macky Sall nous a financés, moi et Farba Senghor à hauteur de 500 millions de F Cfa, et on a un quota de député».