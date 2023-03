Me El hadji Diouf : « Macky Sall a été trop faible....»

Le leader du Parti des travailleurs et du peuple (PTP) Elhadji Diouf estime que « le régime de Macky Sall est trop tolérant et faible contre les dérives». Il s'exprimait ce dimanche sur la rfm en tant que invité de l'émission Grand jury.



« Je trouve que le régime de Macky Sall est trop tolérant contre les dérives. Des menaces de morts, des appels à l'insurrection, des Gatsa Gatsa (œil pour œil, dent pour dent), en allusion à l'opposant Ousmane Sonko. Ça n'existe dans aucun pays au monde. Macky Sall tolère trop et on dit qu'il y a la judiciairisation de l'espace politique. C'est faux. Au contraire, Macky Sall a été tellement tolérant et faible que maintenant le bordel s'installe», estime l'homme politique, allié du pouvoir.



Diouf demande au président Sall d'arrêter au plus vite le processus de destruction du pays. « Les mouvements salafistes sont à côté. Le Mali est là, le Burkina Faso. Et nous avons le pétrole et le gaz. Ils lorgnent le Sénégal qui est aujourd'hui la vraie cible de ces bandits qui s'autoproclament réformateur de l'islam».



Ainsi, El hadji Diouf prend le contre-pied des défenseurs des droits humains et des opposants politiques. Ces derniers dénoncent des violations des droits humains et de la restriction de la liberté d'expression. Ce, après l'arrestation de plus dune centaines de jeunes de l'opposition qui se trouvent actuellement en détention. Sans oublier le cas du journaliste Pape Ndiaye et de l'ancien premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré.