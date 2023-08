Me Juan Branco transmet le message d’Ousmane Sonko aux Nigériens et à la Cedeao

Après Mes Clédor Ciré Ly et Cheikh Khoureyssi Ba qui ont transmis des informations sur l’état de santé préoccupant de leur client qui a entamé ce mardi 15 août 2023 son 17e jour de grève de la faim, Me Juan Branco a transmis un message de Ousmane Sonko destiné au peuple nigérien et aux chefs d’Etat de la Cedeao. Le leader de Pastef s’oppose à une intervention militaire au Niger et apporte son soutien au peuple regroupé derrière Thiani.



Ousmane Sonko s'oppose radicalement à toute intervention armée au Niger et met en garde Macky Sall en cas d'implication de l'armée sénégalaise. Il exprime son soutien et la solidarité de tous les sénégalais au peuple nigérien, dans sa lutte pour l'émancipation contre toute forme d'impérialisme », a écrit l’avocat français sur son compte X.



Il poursuit en soulignant: « M. Sonko rappelle que le coup d'Etat, qu'il condamne fermement, n'a fait aucune victime, et, réaffirmant son attachement absolu au respect des ordres constitutionnels, appelle en conséquence à un règlement pacifique de la situation.

Il appelle l'ensemble des acteurs à travailler à mettre en place un régime constitutionnel pérenne, démocratique et pluraliste, libre de tout joug extérieur, et leur offre son plein soutien ».



Ousmane Sonko souligne un mutisme des dirigeants de la Cedeao sur la situation au Sénégal. « Il tient à attirer l'attention sur les milliers de blessures et d'arrestations arbitraires ayant touché des citoyens sénégalais dans le silence de la CEDEAO, et prévient des conséquences sanglantes que la constitution d'un corps expéditionnaire néocolonial pourrait engendrer.

Il appelle à maintenir la lutte contre l'asservissement et pour la souveraineté des peuples », rapporte Me Branco.