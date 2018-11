Me Madické Niang accuse : «La dette du Sénégal s’élève à plus de 6000 milliards FCfa

Me Madické Niang n’a pas du tout été tendre avec le Président Macky Sall. Le leader de Madické 2019 qui était en conférence de presse lundi, a tracé un bilan plus que sombre des six (6) ans que le chef de l’Etat a passé à la tête du Sénégal. Années qu’il qualifie de catastrophiques.



«Aujourd’hui nous sommes à plus de 6000 milliards de francs Cfa d’endettement pour des projets qui n’ont rien apporté aux Sénégalais. Nous avons énormément de problèmes pour faire face à nos engagements. La dette intérieure reste impayée à tous les niveaux. Tous nos bailleurs de fonds ont tiré sur la sonnette d’alarme», a-t-il déclaré.



Concernant le volet social, l’ancien Président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie considère qu’il a été aussi laissé en rade : «Sur le plan social, l’aveu d’échec est illustratif par beaucoup de choses. S’il n’avait pas renié son engagement en 2017, il n’aurait jamais réalisé aujourd’hui ce qu’il appelle l’année sociale».



D’ailleurs, soutient-il, l’année sociale n’est qu’un moyen «pour détourner des ressources du budget national au profit d’un clientélisme politique qui doit nécessairement servir pour sa réélection.»