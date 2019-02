Me Mame Adama Gueye s'explique: "les 4 candidats de l'opposition ont mis sur pied leur propre Pôle pour..."

La circulaire portant création du Pôle des 04 candidats de l'opposition pour contrôler les opérations de vote

Nous, le pôle des 04 Candidats de l’opposition, sommes réunis ce jour 18 février 2019 dans le cadre de la mutualisation des nos actions pour le contrôle des opérations de vote.

A l’issue de la rencontre, nous demandons à tous nos Responsables et Représentants d’engager immédiatement les actions suivantes :

1. A chaque Plénipotentiaire, de rendre visite aux Sous-Préfets pour vérifier l’effectivité de la disponibilité du matériel électoral et des Bulletins de vote de chaque Candidat

2. A chaque Mandataire, de visiter les Centres de Vote et de s’assurer de la disponibilité de TOUT le matériel électoral (Bulletins, Urnes, Isoloirs, Encre, et tous les accessoires)

3. Aux Responsables de Départements et de Communes, d’organiser des rencontres entre les représentants des 04 Candidats afin de mutualiser nos forces à tous les niveaux (Bureaux de vote, Centres de vote et alentours, Commissions Départementales de recensement). Nous recommandons de tenir ces rencontres à l’échelle Départementale et Communale.

4. AuxReprésentantsdanslesCommissionsderecensement,demettreen place un dispositif contradictoire de décompte des voix afin de veiller à une bonne consolidation des résultats

Nous récusons par ailleurs la présence d’un Représentant du Ministère de l’Intérieur dans les Commissions de recensement des votes. Ce dispositif n’est nullement prévu dans l’article L0138 du Code Electoral et nous n’acceptons aucune forme de dictat dans la consolidation des résultats.



Les Signataires



Ass Babacar GUEYE

IDY2019 Ibra Diouf NIOKHOBAYE Aldiouma SOW Amadou CISSE

MADICKE2019 SONKOPRESIDENT PUR



Le Coordonnateur

Mamadou DIOP DECROIX