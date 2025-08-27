Medef 2025 : le Président Diomaye plaide pour une nouvelle impulsion de la coopération avec le secteur privé

Le Président Bassirou Diomaye Faye a participé ce mercredi 27 août 2025 en France à la rencontre annuelle des entrepreneurs français organisée par le Mouvement des entreprises de France (Medef), en tant qu’invité spécial. Lors de son intervention, le chef de l’État a réaffirmé sa volonté de dialoguer et bâtir des partenariats innovants et mutuellement bénéfiques.



« Le Sénégal reste un pays ouvert à tous les partenariats et s’emploie à instaurer un environnement des affaires stable, prévisible, propice à la sécurité et à la protection de l’investissement. Vous y avez toute votre place dans un contexte mondial de compétition et, hélas, de guerres commerciales de plus en plus ardues. Malgré cette conjoncture mondiale quelque peu rugueuse, nous avons un atout commun, celui d’une dynamique bilatérale positive », a déclaré le Président Diomaye Faye.



Le chef de l’État a poursui : « Avec le président Emmanuel Macron, nous avons convenu de donner une impulsion nouvelle à la coopération entre nos deux pays. Sans cette ambition, nous ne pourrons rien réaliser ensemble. Et cette ambition ne pourra se réaliser qu’avec le secteur privé, parce que c’est vous qui créez la richesse et l’emploi ».



D’après le Président Faye, les entrepreneurs doivent être une composante primordiale dans le processus de développement, notamment dans le cadre de la vision Sénégal 2050. « Cette dernière, qui est l’agenda national de transformation du Sénégal offre aux services privés de réelles opportunités d’investissement et de partenariat public-privé dans plusieurs secteurs », a-t-il indiqué.



Dans le même temps, dit-il, « nous avons entrepris une gestion rigoureuse de nos finances publiques afin de préserver la soutenabilité de notre trajectoire et de renforcer la confiance des investisseurs ».



« Nous veillons également à protéger le pouvoir d’achat de nos concitoyens et à maintenir un climat social apaisé, condition indispensable à l’investissement et au développement. Et conscients que la compétitivité se joue aussi dans le cadre réglementaire et fiscal, nous avons lancé la révision de trois codes », a assuré le chef de l’État.



En conclusion, le Président Diomaye a mis en avant les atouts de la jeunesse, les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires, la lutte contre la corruption, la digitalisation des démarches administratives, ainsi que les multiples opportunités offertes par le Sénégal dans l’énergie, le numérique, l’agro-industrie et les infrastructures.