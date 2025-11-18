Médias : Dakar accueillera la deuxième édition du SIMA le 25 mai 2026

Le Salon international des médias (SIMA) tiendra sa deuxième édition à partir du 25 mai 2026 à Dakar, une date choisie parce qu’elle coïncide avec la Journée internationale de l’Afrique, a annoncé son coordonnateur général, Matar Silla. Lors d’un point de presse consacré au bilan de la première édition, il a expliqué que ce choix permet d’“avoir le focus de toute l’Afrique sur le Sénégal à un moment déterminé, pour une date que toute l’Afrique doit célébrer”.Matar Silla a appelé les médias sénégalais à s’approprier l’évènement pour en faire “un levier fédérateur” et a souligné que le SIMA contribuera à “consolider un écosystème médiatique performant au Sénégal et en Afrique”. Le comité de pilotage reste ouvert aux nouveaux membres afin d’en faire “un évènement de haute facture”.Pour 2026, les organisateurs visent la participation d’une quarantaine de pays, dont l’Algérie, annoncée comme fortement disposée à prendre part à l’évènement, rapporte Aps. La prochaine édition prévoit aussi une décentralisation vers des régions comme Thiès ou Saint-Louis afin de promouvoir le tourisme culturel.Le directeur général de la Maison de la Presse, Sambou Biagui, a indiqué que « le comité de pilotage sera installé début décembre et a salué l’appui renforcé de l’État, qui a inscrit des crédits dédiés dans son budget pour soutenir l’organisation. »