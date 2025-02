Médias reconnus au Sénégal : Maïmouna Ndour Faye, Bougane Gueye Dani et Madiambal Diagne réintégrés

Le paysage médiatique sénégalais a connu ce jeudi 06 février la publication d'une nouvelle liste de médias reconnus. Ainsi, Maïmouna Ndour Faye, Bougane Gueye Dani et Madiambal Diagne peuvent désormais se réjouir de la réintégration de leurs structures respectives.



La chaîne 7TV, dirigée par Maïmouna Ndour Faye, avait été absente de la première liste des médias reconnus, publiée précédemment. Cette omission avait créé un certain flou et des incompréhensions dans le secteur . Cependant, le 6 février 2025, la réintégration de 7TV dans la liste officielle a certainement offert un soulagement considérable à sa directrice.



Le groupe Dmedia, propriété de l'homme d'affaires et homme politique Bougane Gueye Dani, avait également été exclu de la première liste. Avec l'inclusion de ses médias dans cette nouvelle révision, Bougane Gueye Dani voit son groupe reconnu officiellement par les autorités sénégalaises.



Le groupe Avenir Communication, dirigé par le journaliste et homme de média Madiambal Diagne, était également absent lors de la première publication des médias reconnus. Sa réintégration sera certainement d'un grand soulagement pour Madiambal Diagne.



Cette révision de la liste des médias reconnus marque une étape importante dans la régulation du secteur de l'information au Sénégal. À travers ces réintégrations, l’État sénégalais cherche à donner une plus grande transparence et une plus grande légitimité à des médias de premier plan tout en préservant leur liberté d’action.