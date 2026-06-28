Médina Fodé : l'oreille d'une jeune femme sectionnée lors d'une altercation avec sa belle-famille, la victime a porté plainte

Un grave cas de violence conjugale et familiale secoue le village de Médina Fodé, situé dans la commune de Bagadadji, département de Kolda ( sud). Une jeune femme, identifiée sous le nom de Mari Baldé, a eu l’oreille sectionnée au cours d’une altercation avec sa belle-fille, dans la nuit du 17 juin dernier, a appris le correspondant local de Pressafrik.
Selon les informations recueillies, l'incident s'est produit à la suite d'une dispute dont les circonstances exactes restent encore à élucider. La confrontation aurait dégénéré en une violente agression, occasionnant de graves blessures à la victime.
Mari Baldé a, depuis, déposé une plainte auprès des autorités compétentes pour coups et blessures volontaires ainsi que pour tentative de meurtre. Une procédure judiciaire a été engagée afin de déterminer les responsabilités dans cette affaire.
Cette agression suscite une vive émotion au sein de la communauté de Médina Fodé, où les habitants appellent à ce que toute la lumière soit faite sur les faits et que justice soit rendue à la victime.
Une enquête devrait permettre d'établir les circonstances exactes de cette affaire qui remet au premier plan la question des violences au sein des familles et des ménages.
Selon les informations recueillies, l'incident s'est produit à la suite d'une dispute dont les circonstances exactes restent encore à élucider. La confrontation aurait dégénéré en une violente agression, occasionnant de graves blessures à la victime.
Mari Baldé a, depuis, déposé une plainte auprès des autorités compétentes pour coups et blessures volontaires ainsi que pour tentative de meurtre. Une procédure judiciaire a été engagée afin de déterminer les responsabilités dans cette affaire.
Cette agression suscite une vive émotion au sein de la communauté de Médina Fodé, où les habitants appellent à ce que toute la lumière soit faite sur les faits et que justice soit rendue à la victime.
Une enquête devrait permettre d'établir les circonstances exactes de cette affaire qui remet au premier plan la question des violences au sein des familles et des ménages.
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