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Médina Fodé : l'oreille d'une jeune femme sectionnée lors d'une altercation avec sa belle-famille, la victime a porté plainte



Médina Fodé : l'oreille d'une jeune femme sectionnée lors d'une altercation avec sa belle-famille, la victime a porté plainte
Un grave cas de violence conjugale et familiale secoue le village de Médina Fodé, situé dans la commune de Bagadadji, département de Kolda ( sud). Une jeune femme, identifiée sous le nom de Mari Baldé, a eu l’oreille sectionnée au cours d’une altercation avec sa belle-fille, dans la nuit du 17 juin dernier, a appris le correspondant local de Pressafrik.

Selon les informations recueillies, l'incident s'est produit à la suite d'une dispute dont les circonstances exactes restent encore à élucider. La confrontation aurait dégénéré en une violente agression, occasionnant de graves blessures à la victime.

Mari Baldé a, depuis, déposé une plainte auprès des autorités compétentes pour coups et blessures volontaires ainsi que pour tentative de meurtre. Une procédure judiciaire a été engagée afin de déterminer les responsabilités dans cette affaire.

Cette agression suscite une vive émotion au sein de la communauté de Médina Fodé, où les habitants appellent à ce que toute la lumière soit faite sur les faits et que justice soit rendue à la victime.

Une enquête devrait permettre d'établir les circonstances exactes de cette affaire qui remet au premier plan la question des violences au sein des familles et des ménages.
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Ismaila Mansaly (correspondant)

Dimanche 28 Juin 2026 - 23:41


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