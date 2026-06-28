Médina Fodé : l'oreille d'une jeune femme sectionnée lors d'une altercation avec sa belle-famille, la victime a porté plainte

Un grave cas de violence conjugale et familiale secoue le village de Médina Fodé, situé dans la commune de Bagadadji, département de Kolda ( sud). Une jeune femme, identifiée sous le nom de Mari Baldé, a eu l’oreille sectionnée au cours d’une altercation avec sa belle-fille, dans la nuit du 17 juin dernier, a appris le correspondant local de Pressafrik.



Selon les informations recueillies, l'incident s'est produit à la suite d'une dispute dont les circonstances exactes restent encore à élucider. La confrontation aurait dégénéré en une violente agression, occasionnant de graves blessures à la victime.



Mari Baldé a, depuis, déposé une plainte auprès des autorités compétentes pour coups et blessures volontaires ainsi que pour tentative de meurtre. Une procédure judiciaire a été engagée afin de déterminer les responsabilités dans cette affaire.



Cette agression suscite une vive émotion au sein de la communauté de Médina Fodé, où les habitants appellent à ce que toute la lumière soit faite sur les faits et que justice soit rendue à la victime.



Une enquête devrait permettre d'établir les circonstances exactes de cette affaire qui remet au premier plan la question des violences au sein des familles et des ménages.