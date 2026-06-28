QUAND L'INTELLECTUEL DEVIENT LE PORTE-VOIX D'UN PARTI (Par Babou Biram Faye & Ibrahima Lissa FAYE)

L'intellectuel occupe une place particulière dans une démocratie. Il n'est ni un militant, ni un propagandiste, ni un communicant politique. Sa mission est d'éclairer le débat public, d'interroger les certitudes et de défendre l'intérêt général, avec indépendance et honnêteté.



Mais, lorsque des universitaires, des chercheurs ou des écrivains donnent le sentiment de mettre leur savoir au service d'une formation politique, ils brouillent la frontière entre l'analyse scientifique et le militantisme. Ils cessent d'être des vigies de la République pour devenir les porte-voix d'un camp.

Depuis quelques années, le Sénégal voit émerger une catégorie d'intellectuels qui semblent intervenir moins pour enrichir le débat démocratique que pour justifier, presque systématiquement, les positions du Pastef de Ousmane Sonko. Cette posture nourrit un doute légitime : parlent-ils au nom de leurs convictions académiques ou de leur engagement politique ?



L'indépendance intellectuelle est pourtant une exigence fondamentale. Un véritable intellectuel doit être capable d'approuver une décision lorsqu'elle sert l'intérêt national, mais aussi de la critiquer lorsqu'elle lui paraît contraire aux principes démocratiques, quel que soit le parti au pouvoir.



Une démocratie ne progresse pas lorsque ses intellectuels deviennent des soutiens inconditionnels d'un Parti ou d'un homme. Elle progresse lorsque les idées s'affrontent librement, que les arguments sont discutés avec rigueur et que la recherche de la vérité l'emporte sur la fidélité partisane.

Les partis politiques ont leurs responsables, leurs militants et leurs porte-parole. Les intellectuels, eux, ont une responsabilité différente : préserver leur liberté de pensée et leur crédibilité. Car lorsque le savoir est perçu comme un simple instrument de combat politique, c'est la confiance dans la parole intellectuelle qui s'érode.



Le Sénégal mérite des intellectuels libres, exigeants et courageux, capables de parler à la conscience de la Nation avant de parler à un parti. C'est à cette condition que leur voix continuera d'inspirer le respect et d'éclairer l'avenir.