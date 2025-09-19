Medina Yoro Foula : reprise des travaux du DAC de Fafacourou avec 40% des infrastructures réalisées.

Laissés à l’abandon sous le magistère de l’ancien président Macky Sall, les travaux du Domaine Agricole Communautaire (DAC) de Fafacourou, dans le département de Medinia Yoro Foulah, connaissent un nouveau souffle. Une visite guidée du chantier a permis de constater une reprise effective, avec un taux de réalisation estimé à 40 % des infrastructures prévues.



L’annonce a été faite par Sekou Ba Badji, chef du Domaine Agricole Communautaire, qui a souligné les avancées enregistrées ces derniers mois. « À ce jour, sur 99 ouvrages programmés, 70 sont déjà entamés et se trouvent à des stades différents, allant de la fondation à la charpente », a expliqué le Chef de chantier.



Ce projet d’envergure, d’un coût global de 13 milliards de francs CFA, s’étend sur une superficie de 1 500 hectares. Selon ses initiateurs, il ambitionne de jouer un rôle clé dans la lutte pour la sécurité alimentaire et la création d’emplois dans la région de Kolda.



Le DAC de Fafacourou prévoit de diversifier ses activités à travers le maraîchage, la pisciculture, l’élevage de volaille et d’autres filières agricoles porteuses. Des investissements qui, une fois les travaux achevés, devraient contribuer à dynamiser l’économie locale et offrir de nouvelles opportunités aux jeunes et aux femmes de la région.



Avec cette relance, les populations locales nourrissent de nouveaux espoirs quant à la finalisation de ce projet structurant, considéré comme un levier important pour le développement agricole et social du Fouladou.