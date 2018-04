Meeting à Touba : passe d’armes entre Cissé Lô et ses alliés

Un meeting organisé par les responsables de l’Alliance pour la République (Apr) de Touba s’est terminé en queue de poisson. Mamadou Diène Guèye, favorable à l’ambassadeur itinérant Pathé Diakhaté et l’honorable député Moustapha Cissé Lô, se sont illustrés par des échanges aigres-doux. Des jeunes appartenant aux deux camps ont failli en venir aux mains, mais le pire a été évité.



En effet, tout est parti du discours du jeune Mamadou Diène Guèye à travers lequel le jeune républicain a astucieusement minimisé le président du parlement de la Cedeao, Moustapha Cissé Lô. Non sans jeter des fleurs à son mentor, l’ambassadeur itinérant Pathé Diakhaté.



Suffisant pour que, Moustapha Cissé Lô assène ses vérités avant de brandir des menaces.

«Je ne suis pas d’accord avec toi Mamadou Diène Guèye. C’est moi qui t’ai emmené à la Mecque alors que tu n’étais pas le plus méritant des jeunes dans le parti (Apr). Le parti ne te reconnait même pas. J’ai convoyé à la Mecque plus de 50 personnes. Allez demander à Macky Sall le nombre de billets qu’il m’a offerts. Arrêtez vos salades. Pathé Diakhaté et les autres avaient fui pendant les périodes de braises», a rappelé Cissé Lô sans détour.



La mise en garde de Cissé Lô à Macky Sall

Très en verve, le Vice-présiden t de prévenir, «Macky Sall ne gagnera jamais Touba sans moi. C’est moi qui détiens la clé. Je le dis et je ne reviendrai plus sur ça. Je le dis devant les médias et je mets en garde le Président. S’il veut gagner au premier tour, il devra s’adresser à moi et pas à un autre», sou tient-il dans les colonnes de L'Observateur.