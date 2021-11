Meilleur buteur des éliminatoires: Famara et Sadio repartent à la chasse de Slimani

Sadio Mané et Famara Diédhiou sont pour le moment loin du total d’El Hadji Diouf qui avait marqué 9 buts en éliminatoire du Mondial 2002. Les deux « Lions » comptent aller chercher Islam Slimani auteur de 6 buts, l’attaquant algérien occupe seul la tête du classement, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



A la 2ème place, on retrouve un groupe de cinq joueurs avec chacun 4 buts. Il s’agit de du Marocain Ayoub El Kaabi, du Malien Ibrahima Koné, de l’Algérien Riyad Mahrez, du Burkinabé Abdoul Tabsoba et du Sénégalais Famara Diédhiou.



Hormis Famara Diédhiou, Sadio Mané est aussi candidat au titre des éliminatoires de la Coupe du monde dans la zone Afrique. Avec 3 réalisations, Mané est à égalité avec le Tunisien Wahbi Khazri et le Congolais Dieumerci Mbokani.