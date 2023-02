Meilleur buteur en Ligue des champions : Salah égale Didier Drogba

Face au Real Madrid Liverpool a réalisé une belle entame de match. Dès les 15 premières minutes, les Reds menaient déjà par 2 buts à 0 grâce à Mohamed Salah. Passeur décisif sur le premier but de Darwin Nuñez à la 4ème minute.



Après avoir frôlé le poteau de Courtois sur une passe de Gakpo, Salah va doubler la mise à la 14ème minute, sur une boulette du gardien merengue. Le double ballon d’or africain a ainsi marqué son 8ème but de la saison en Ligue des champions.



L’Egyptien signe ainsi deux records. Avec son but d’hier en huitième de finale aller de la C1, il est devenu, avec 42 buts, le meilleur buteur de l’histoire de Liverpool en Coupe d’Europe, devant Steven Gerrard (41 buts).



Salah a également signé son 44ème but en Ligue des champions, devenant le meilleur buteur africain de la compétition, à égalité avec Didier Drogba.