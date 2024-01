Meilleur buteur en activité de la CAN : Sadio Mané égale Aboubakar et vise Ayew

Sadio Mané a marqué contre le Cameroun (3-1), hier vendredi, en toute fin de partie. C'est son 9e but en Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Il devient ainsi le deuxième co-meilleur buteur en activité de la compétition, à égalité avec Vincent Aboubakar. Sadio vise maintenant André Ayew du Ghana (10 buts).



Avec désormais 9 buts en CAN, l'attaquant d'Al-Nassr en Arabie saoudite rejoint aussi de grands noms du football africain comme Manucho (Angola) et Abdoulaye Traoré (Côte d'Ivoire). L'enfant de Bambali en a profité aussi pour passer devant des légendes comme Asamoah Gyan (Ghana), Pascal Feindouno (Guinée), Seydou Keita (Mali) qui se sont arrêtés tous à 8 unités en CAN. Toutefois, Sadio Mané est loin des 18 buts de Samuel Éto'o, le recordman, rapporte "Stades".