Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Meilleurs sportifs 2024-2025 : Les cinq lauréats de l’ANPs dévoilés



Meilleurs sportifs 2024-2025 : Les cinq lauréats de l’ANPs dévoilés
L'Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS) a organisé ce mercredi la cérémonie de dépouillement des «Meilleurs Sportifs » 2024-2025 dans les locaux de Dsports, à Keur Gorgui. 
 
Trente-quatre (34) organes de presse ont désigné les cinq (5) lauréats de la saison 2024-2025.
 
 
Le portier de l’équipe nationale A Edouard Mendy (Al Ahly, élite saoudienne ), le milieu de terrain Issiaga Kane (Jaraaf, élite sénégalaise), le lutteur Ngagne Séne, le lutteur Emile François Gomis dit Franc et l’athlète Saly Sarr ont été plébiscités par les rédactions sportives. 
 
 
L'ANPS met en jeu 5 trophées : Abdourahmane Ndiaye Falang (lutte sans frappe), la lutte avec frappe, Ibrahima Coulibaly (meilleur football local), Jules François Bocandé (meilleur footballeur sénégalais à l'étranger) et Amadou Dia Bâ (meilleur sportif sénégalais).
 
La cérémonie de remise des récompenses se tiendra le 6 décembre prochain sur l'Esplanade de la 2STV
 
Résultats des votes :
 
Meilleur lutteur sans Frappe
1- Ngagne Séne : 206 points
2- Siny Sembéne : 117 points
3- Gora Niang dit Tony Jr : 81 points
 
Meilleur lutteur avec frappe
1- Emile F. Gomis dit Franc (Jambars Wrestling Academy) : 305 points
2- Général Malika (Ecurie Malika Mbollo) : 83 points
3- Siteu (Ecurie Lansar) : 79 points
 
Meilleur footballeur local
1- Issaga Kane (Jaraaf) : 236 points
2- Pape Doudou Diallo (Linguère) : 158 point
3- Seyni Mbaye Ndiaye (Gorée) : 56 points
 
Meilleur Footballeur Expatrié
1- Edouard Mendy (Al-Ahli) : 162 points
2- Pape Matar Sarr (Tottenham) : 116 points
3- Nicolas Jackson (Chelsea/Bayern) : 109 points
 
 
Meilleur Sportif Sénégalais
1- Saly Sarr (Athlétisme) : 249 points
2- Équipe Nationale Beach Soccer : 196 points
3- Karamba Kébé (Karaté) : 81 points
Autres articles

Moussa Ndongo

Mercredi 5 Novembre 2025 - 17:11


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter