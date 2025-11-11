Mémoire des tirailleurs : un podcast pour rétablir la vérité historique présenté à Dakar

La Maison de l'oralité et du patrimoine KËR LEYTI et l'ambassade de France au

Sénégal ont procédé ce lundi 10 novembre 2025, au lancement du Podcast « Mémoires de Tirailleurs », 2025 à l'Institut français de Dakar.



La cérémonie qui s’est déroulée en présence d'anciens combattants, de l'ambassadrice de France au Sénégal a été une occasion inouïe pour le Professeur Conteur Massamba Guèye, fondateur du KËR LEYTI et réalisateur de ce projet, de faire découvrir la vie des tirailleurs sénégalais qu’il a rencontré pendant et après leur service.



Profitant du lancement du podcast, Docteur Massamba Guèye a expliqué que « le but de ce podcast est d’arriver à entendre des récits authentiques de tirailleurs encore en vie, parce que la transmission intergénérationnelle ne doit pas être rompue. Le podcast est un outil plus léger pour faire passer le récit de ses derniers. Nous avons en partenariat avec l’ambassade de France fait le tour dans quelques régions du pays pour rencontrer ces tirailleurs et avoir leurs versions de l’histoire car il y’a beaucoup de fausses informations dans l’histoire ».



Pour réaliser ce podcast, Kër LEYTI a fait la rencontre de dix anciens combattants qui ont pris part au projet et ont raconté leurs expériences. Le Professeur a fait savoir que « nous avons interrogé dix anciens tirailleurs et ils nous ont relatés l’histoire comme elle s’était déroulée. Nous vous avons fait écouter un seul podcast aujourd’hui car le reste n’est pas disponible, mais nous prévoyons de faire diffuser ces podcasts dans tous les canaux possibles », a-t-il lancé.



Après une petite vidéo montrant le déroulement des rencontres avec les anciens combattants en images, l’ambassadrice de la France au Sénégal, Christine Fages a elle aussi lancé quelques mots en l’honneur des tirailleurs. « C’est un acte d’hommage et de reconnaissance aux tirailleurs qui ont risqué leur vie la la liberté, pour nous, pour la France et nous sommes fières d’avoir participé à ce projet. C’est une œuvre de mémoire pour nous et pour les les anciens combattants de raconter leur vie durant cette période pour que la génération puisse le savoir. Nous allons rendre accessible le premier extrait le 16 novembre prochain ici à l’institut français », a-t-elle expliqué.



Le Colonel Saliou Ngom, directeur des archives du patrimoine historique des forces armées sénégalaises qui faisait partie des agents commissionnés pour aller chercher des archives qui devaient mener à révéler la vérité historique en France a trouvé que ce podcast était un outil qui permet à l’Africain d’avoir son propre narratif. « Ce podcast est très primordial car il permet aux sénégalais, aux africains de raconter ou d’écrire leurs vérités historiques eux-mêmes. Nous avons été en France pour récupérer des archives qui doivent rétablir la vérité historique, mais plus précisément pour le document qui accompagnait un témoignage d’une personne qui était présente. Le musée des forces armées s’engage à accompagner ce projet de podcast », a-t-il affirmé l’homme de tenue.

















