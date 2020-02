Les responsables de l’Union nationale des distributeurs grossiste de gaz (Unagaz) ont exprimé, déplorant la dette que leur doit l’Etat, ont exprimé leur crainte face à la menace sur la production de gaz butane au Sénégal.



« Nous avons aujourd’hui des craintes. Car notre activité dépend de celle des producteurs (butaniers). Or, ils sont actuellement confrontés à d’énormes difficultés du fait du non versement de la subvention de l’Etat devant couvrir leurs pertes commerciales. Et si ces entreprises qui importent 90% le gaz, n’ont pas de moyens de se payer le produit, elles ne pourront pas fonctionner correctement. Cela va se traduire par une pénurie de gaz », a expliqué M. Sèye, chargé de communication de l’association.



Dès lors, il propose à l’Etat du Sénégal de trouver une solution en payant les arriérés dus aux producteurs, pour éviter au secteur une crise. Au cas où l’Etat ne pourra pas honorer ses engagements, les distributeurs plaident pour « l’application de la vérité des prix ». Car, selon eux, avec la vérité des prix, le produit sera disponible et le consommateur pourra l’acheter à un prix acceptable.



Ne cachant pas leurs craintes, les grossistes du gaz soulignent qu’une crise serait dramatique pour eux. « Nous serons obligés de fermer, avec des conséquences terribles. Nous avons pris des crédits dans les banques pour investir, notamment dans l’achat de véhicules, car il est désormais interdit de distribuer du gaz avec des charrettes à Dakar », a-t-il confié au quotidien Les Echos.