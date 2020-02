Mercato - Adil Rami justifie le surprenant pari Sochi

C’est officiel depuis ce week-end, Adil Rami (35 ans) s’est engagé avec le FK Sochi jusqu’à la fin de la saison. Un choix étonnant de la part du défenseur central champion du Monde 2018 que ce dernier a expliqué au cours d’un entretien accordé aux médias officiels de sa nouvelle formation. « J’espère que ce sera une bonne aventure pour moi et Sochi. J’ai faim, je veux jouer au football et être bon. Je sais que Sochi est une nouvelle équipe, jeune, avec de grandes ambitions et un grand stade. J’avais beaucoup d’options, la première était de rester en Turquie et de jouer pour Fenerbahçe », a-t-il lâché avant d’ajouter.



« Fenerbahçe est un grand club, donc je pouvais rester et jouer, mais je ne me sentais pas à l’a là-bas et j’ai refusé cette option. Je n’ai jamais oublié que ma passion principale est de jouer au football et non de recevoir de l’argent. J’ai une belle carrière et je n’ai rien à prouver à personne, je veux juste jouer au football. J’avais une autre option en Russie, mais mon agent m’a dit : "écoutez, Sochi est une nouvelle équipe, vous serez vraiment bien là-bas, ce sera génial si vous y allez, vous serez heureux là-bas" », a-t-il conclu.



Foot Mercato