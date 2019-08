Mercato - Barcelone : Coutinho finalement disponible pour... 30M€ ?

Mais Radio Catalunya explique que le FC Barcelone ne baisserait pas pour autant les bras dans le dossier Philippe Coutinho. En effet, le plan de Josep Maria Bartomeu résiderait dans le fait de prêter le Brésilien pour une saison en échange d'une somme comprise entre 25 et 30M€, afin de ne pas avoir à lui verser ses revenus mensuels et de lui permettre de bénéficier d'un temps de jeu conséquent ailleurs. Frenkie de Jong et Antoine Griezmann étant arrivés cet été, les possibilités que Coutinho puisse évoluer dans le milieu à trois ou sur le front de l’attaque s’atténueraient. Reste à savoir si le PSG ou un autre cador européen s’attachera les services du Brésilien en prêt cet été. Le 10sport.