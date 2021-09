Mercato: Boateng révèle comment Ribéry a encouragé son choix de venir à Lyon

Dans un entretien accordé au média allemand Sport1, Jérôme Boateng revient sur son choix de rejoindre l’Olympique Lyonnais. A tout juste 33 ans, l’international allemand qui était libre se dit "excité" par le défi de l’OL. "J’ai aimé le club, les ambitions de l’entraîneur Peter Bosz", explique-t-il.



Le champion du monde 2014 a aussi été encouragé par son ex-coach Hansi Flick et par son ancien partenaire au Bayern Munich Franck Ribéry : "Il m’a envoyé un message et m’a dit que Lyon est un grand club en France. Il est content pour moi."



À Lyon, Boateng retrouvera un autre ex-équipier, le Suisse Xherdan Shaqiri. Mais l'ex-joueur de Liverpool n'a joué aucun rôle dans sa venue.

Les deux hommes n’ont échangé ensemble qu’après la signature du défenseur central. "Mon agent, Tolga Dirican et son équipe ont fait un très bon travail, je n’ai pas vu "Shaq" depuis longtemps. J’ai hâte de le voir. Il est génial, fou, c’est une personne extra."



Avec RMC Sport