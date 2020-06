Mercato: Chelsea pourrait sacrifier N'Golo Kanté !

Ces derniers temps, N’Golo Kanté (29 ans) a fait la une des médias anglais en raison de ses craintes liées à la reprise de l’entraînement alors que la pandémie de coronavirus est loin d’être terminée. Aujourd’hui, le nom de l’international tricolore (39 sélections, 1 but) fait à nouveau parler, mais pas pour les mêmes raisons. Sous contrat avec les Blues jusqu’en 2023 et rémunéré à hauteur de 1,46 M€ par mois, Kanté pourrait être sacrifié !



Le board de Chelsea n’est pas mécontent du rendement de l’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen. Cependant, la folie dépensière du club londonien aura des conséquences sur l’effectif actuel de Frank Lampard. En effet, après avoir attiré le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam Hakim Ziyech contre 40 M€, Chelsea est en passe de boucler le transfert de Timo Werner pour un montant compris entre 50 M€ et 60 M€ et serait prêt à dégainer pour la pépite du Bayer Leverkusen Kai Havertz.



Chelsea devra vendre en cas de recrutement XXL

Un dernier dossier dont le coût minimum est fixé à 75 M€. Autant dire que la carte bleue des Blues chauffe sévèrement et qu’il faudra compenser ces dépenses par des ventes. Et selon le Sun Kanté ferait partie des éléments potentiellement mis sur le marché avec l’international italien Jorginho (22 capes, 4 buts).



Une aubaine pour les clubs récemment associés à Kanté (Barça, Real Madrid, PSG). Reste que si Chelsea devra bien équilibrer ses comptes en cas de recrutement massif, N'Golo Kanté aura sans doute son mot à dire, lui qui avait déjà repoussé les avances de ses courtisans lors des derniers mercatos estivaux. Affaire à suivre...



Foot Mercato