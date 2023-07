Mercato : Iliman NDIAYE convaincu par l’OM, Sheffield pas facile

L’attaquant sénégalais Iliman Ndiaye, fan de l’OM et courtisé par le club depuis plusieurs semaines, a fait savoir qu’il voulait rejoindre Marseille après avoir été convaincu par le discours de Pablo Longoria.



Le président de l’OM et son directeur sportif, Javier Ribalta, veulent faire de lui une des figures de proue du nouveau projet en Ligue des champions, en l’associant à Pierre-Emerick Aubameyang dans une attaque à deux. La prochaine étape est désormais de discuter avec son club de Sheffield United. Dans l'entourage du club, on ne cache pas que les négociations s’annoncent difficiles.