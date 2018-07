Mercato : Kalidou Koulibaly dans la short-list de Mourinho

Selon les tabloïds britanniques, ce sont pas moins de huit profils qui sont ciblés. Mourinho veut un joueur qui aurait entre 23 et 29 ans, disposerait d’une belle expérience en Premier League, Liga, Serie A ou Bundesliga, serait doué pour la relance et très à l’aise dans le domaine aérien.

Parmi les cibles un certain, Kalidou Koulibaly, longtemps dans le viseur de Chelsea et du FC Barcelone. Le défenseur de Naples répond parfaitement au profil recherché.

Les autres joueurs ciblés sont Raphaël Varane (Real Madrid), Jérôme Boateng (Bayern Munich), José Maria Gimenez (Atlético de Madrid), Alessio Romagnoli (AC Milan), Martin Skriniar (Inter Milan), Toby Alderweireld (Tottenham) et Caglar Soyuncu (Fribourg).