Mercato : Lamine Guèye signe pour 3 ans au Paris FC

Mamadou Lamine Gueye s’engage avec Paris Football Club. Après son départ officialisé du FC Metz en début de semaine, le joueur sénégalais rejoint le Paris FC pour les trois (3) prochaines saisons.





« Le Paris FC est heureux de vous annoncer la signature de Lamine Gueye dans le cadre d’un transfert définitif. En provenance du FC Metz, l’attaquant rejoint le Paris FC jusqu’en juin 2026 », lit-on dans le communiqué du club.



L’attaquant sénégalais retrouve ainsi le club où il a évolué en prêt la saison dernière.



« Je suis très content d’être de retour au Paris FC ! C’est un club qui me suit depuis plusieurs années maintenant déjà et pour lequel j’ai joué même si notre histoire ne s’était pas passée comme je le voulais. C’est un club qui a cru en moi, qui continue d’y croire et c’est très important pour un joueur. À côté de cela, c’est un club qui a de l’ambition et dans lequel je pourrai m’épanouir. J’ai hâte de reporter ce maillot », s’est exprimé le joueur formé par Génération Foot après avoir paraphé son contrat.