Mercato : Le Nigérian Ahmed Musa revient au Cska Moscou sous forme de prêt

L'attaquant international nigérian Ahmed Musa, acheté par Leicester la saison dernière, va retourner en Russie cet hiver. Son ancien club le Cska Moscou a obtenu de Leicester son prêt jusqu'à la fin de cette saison.

Musa n'avait plus de temps de jeu chez les Foxies et ce petit mouvement pourrait lui permettre de se montrer davantage, en vue de la prochaine Coupe du monde. Surtout quand on sait que les places vont être très disputées dans la liste des 23 joueurs à sélectionner par le Nigeria.