Mercato - Moussa Wagué rejoint Nice

Né le 4 octobre 1998 à Bignona, au sud du Sénégal, Moussa Wagué (à prononcer "ouagué") est formé à l’Aspire Academy. Repéré par la KAS Eupen, le latéral droit rejoint l’Europe en 2017. Sous les couleurs du club belge, pensionnaire de Jupiler Pro League (1ère division), le Sénégalais dispute 43 rencontres toutes compétitions confondues (1 but, 4 passes décisives).



Ses performances convainquent les dirigeants du FC Barcelone, qui le recrutent à l’été 2018. Après des débuts avec la réserve du Barça (20 rencontres en seconda B, la 2e division espagnole), il est appelé à 3 reprises par Ernesto Valverde, alors coach de l’équipe première. Il intègre officiellement l’équipe fanion du club blaugrana à l’été 2019. Lors du premier semestre de compétition, le Lion de la Teranga prend part à 3 nouveaux matchs (2 en Champions League, 1 en Liga).



Agé de 21 ans, Wagué compte également 14 capes avec la sélection sénégalaise (1 but), avec laquelle il a disputé la Coupe du Monde 2018 avant d’atteindre la finale de la CAN l’été suivant (défaite face à l’Algérie d’Atal, Boudaoui et Ounas).



