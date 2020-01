Mercato - Olivier Giroud parti pour rester à Chelsea...

Courtisé par de nombreux clubs cet hiver, Olivier Giroud était prêt à changer d’air, histoire d’avoir du temps de jeu et de s’assurer une place en équipe de France pour l’Euro 2020. L’Inter Milan comme la Lazio Rome ne lâchaient pas le Français. Mais Chelsea bloque l’international tricolore.



Ce vendredi, l’international tricolore s’entraîne normalement avec les Blues nous a-t-on fait savoir. Même s’il ne joue plus, les pensionnaires de Stamford Bridge sont décider à le garder cet hiver tant qu’ils n’ont pas trouver un remplaçant. Si on espère toujours une issue favorable du côté du joueur, à l’heure actuelle, Chelsea campe sur ses positions et le joueur devrait, sauf retournement de situation, rester...



Foot Mercato