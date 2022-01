Mercato: Onana vers l’Inter Milan, Xavi supplie Dembélé, Lukaku prend une décision

Xavi demande à Ousmane Dembélé de faire un effort

Interrogé en conférence de presse avant Linarès-Barça en Coupe du Roi mercredi soir, le nouvel entraîneur du Barça Xavi s'est prononcé sur le dossier chaud du moment, la prolongation d'Ousmane Dembélé, en fin de contrat en juin prochain et dont les positions sont pour le moment assez éloignées de la proposition que lui fait le FC Barcelone, notamment sur la question salariale. "J'attends qu'il fasse un effort. C'est le meilleur projet sportif pour lui. Nulle part il ne sera aussi heureux qu'au Barça. Voyons ce qu'il décide."



Onana va signer à l’Inter

André Onana (Ajax) va signer à l’Inter Milan, et s’engager pour cinq ans à partir de juin 2022. André Onana a fait un aller/retour entre lundi et ce mardi, de Yaoundé à Milan, pour s’engager avec le club italien. Le gardien camerounais va passer sa visite médicale aujourd’hui avant de signer son contrat. Un temps, pisté par Lyon, Onana avait aussi été approché pour retourner dans son club formateur, le FC Barcelone.



Lukaku tranche sur son avenir à Chelsea

Une réunion interne était organisée ce lundi entre Thomas Tuchel et Romelu Lukaku suite à la mise à l'écart de l'attaquant des Blues. Une décision prise après ses récentes déclarations lors d'une interview accordée à "Sky Italia". L'international belge disait notamment ne pas être "satisfait" de sa situation, remettant aussi en cause le choix de formation de son entraîneur.



Selon son entourage, et comme indiqué par Sky Sports, un départ du club londonien cet hiver n'est cependant pas une "option", alors que certains médias annonçaient Lukaku en partance pour Tottenham. Toujours selon ses proches, le joueur va rapidement se remettre au travail pour tenter de regagner sa place à Chelsea. Thomas Tuchel devrait lui s’exprimer demain sur le sujet.



Infos RMC Sport