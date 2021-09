Mercato : Pape Ndiaye Souaré signe en D3 anglaise

Pape Ndiaye Souaré a trouvé un point de chute pour tenter de relancer sa carrière. Selon BBC, le club de 3ème division anglaise, Charlton Athletic vient d’engager le défenseur international sénégalais pour un contrat d’un an, sous réserve de l’autorisation requise.



Pape Ndiaye Souaré était libre de tout contrat, depuis son départ de Troyes (promu en Ligue 1 française). L’ancien latéral gauche de Lille (France) s’était entraîné avec son ancien club de Crystal Palace plus tôt cet été après avoir quitté Troyes.

Souaré a raté près d’un an de compétition à la suite d’un grave accident de la circulation et également une grave blessure à l’épaule.